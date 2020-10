Sorin Grindeanu a lansat programul de guvernare al PSD pe perioada 2021-2024 Prim vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat miercuri programul de guvernare al formatiunii pe perioada 2021 - 2024, precizand ca acesta a fost discutat cu sindicatele si cu patronatele si "are in centrul sau siguranta locurilor de munca".



"Acest program are in centrul sau siguranta locurilor de munca - este o componenta esentiala in programul de guvernare cu care venim in fata romanilor. Din punctul nostru de vedere, acest lucru este esential. Daca avem locuri de munca sigure si platite, atunci vom putea avea crestere economica, putem creste salariile, putem creste nivelul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

