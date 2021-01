Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anunțat brigada care va oficia partida Universitatea Craiova – FC Viitorul. Disputa este programata sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, și conteaza pentru etapa a 18-a din Liga 1. CCA l-a desemnat arbitru central pe Marcel Birsan, din București. Asistenți…

- ARAD. In prima etapa a returului Ligii 1 la fotbal s-au consemnat urmatoatrele rezultate: Gaz Metan Medias – FC Voluntari 2-0, Univ Craiova – Sepsi Sf Gheorghe 0-0, Chindia Targoviste – Poli Iasi 1-1, Hermannstadt Sibiu – Dinamo 0-2, FC Botosani – FC Arges 0-1, CFR Cluj – Academica Clinceni 3-1, UTA…

- Arbitrii Iulian Calin si Adrian Cojocaru vor conduce la centru meciurile programate, miercuri, in etapa a XVI-a a Ligii I, potrivit news.ro. Citește și: Tariceanu este CU UN PAS mai aproape de CERCETAREA PENALA pentru LUARE DE MITA - Ajunge la mana lui Iohannis dupa SALVAREA din Senat…

- Arbitrul Horatiu Fesnic va conduce la centru partida Dinamo – Poli Iasi, care se va disputa, vineri, de la ora 20.30, in etapa a XIII-a a Ligii I, potrivit news.ro.Fesnic va fi ajutat de asistentii Alexandru Cerei si Valentin Avram. Citește și: SURSE BREAKING Unul dintre arestații preventiv…

- Universitatea Craiova s-a calificat vineri seara in optimile Cupei Romaniei. Știința s-a impus cu 5-0, pe stadionul „Ion Oblemenco“, unde a figurat ca echipa oaspete, in fața formației Progresul Spartac. GdS va pune la dispoziție o ampla GALERIE FOTO de la meciul din 16-imile Cupei. Programul meciurilor…

- Arbitrii Radu Petrescu si Istvan Kovacs vor conduce la centru partidele Academica Clinceni – FC Viitorul si FC Botosani – Universitatea Craiova, care se vor disputa sambata, in etapa a XI-a a Ligii I, potrivit news.ro.Brigazile de arbitri si observatorii celor doua confruntari: Academica Clinceni…

- Universitatea Craiova a fost invinsa vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, de Chindia Targoviste, in etapa a 10-a din Ligii 1. GdS v-a ținut la curent cu evoluția scorului și cu declarațiile de dupa meci, iar acum va pune la dispoziție și o ampla galerie foto. Liga 1, etapa 10 Vineri, 6 noiembrie:…

- Daca inaintea ultimului antrenament premergator meciului cu Chindia Targoviște s-a descoperit inca un caz de Covid in tabara Universitații Craiova , in speța Nicușor Bancu, azi clubul a mai anunțat pierderea unui fotbalist. Astfel, Cristiano Bergodi nu poate conta in aceasta seara nici pe Mihai Balașa.…