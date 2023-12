Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Sucevița a fost demis dupa ce a fost condamnat pentru ca a condus beat. Pentru fapta savarșita, Dorin Ioan Pinzar a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare. Anunțul a fost facut de prefectul PSD de Suceava, Alexandru Moldovan, care a semnat ordinul prin care se constata…

- Instanța l-a condamnat, astazi, pe Mihai Zaharia Munteanu la doar un an de inchisoare, dupa mai bine de 4 ani de la incident Sursa articolului: Jurnalistul Mihai Munteanu, CONDAMNAT LA INCHISOARE dupa ce a fost prins drogat la volan. Trecutul intunecat il prinde din urma: condamnat anterior și pentru…

- Judecatorii s-au pronunțat asupra cazului fostului purtator de cuvant al Guvernului PSD. Astfel, Mirel Palada a fost condamnat joi, 16 noiembrie, la 2 ani și 2 luni de inchisoare cu suspendare pentru refuz de prelevare de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Cu toate acestea, sentința…

- Mihai Zaharia Munteanu, fost jurnalist Rise Project, a fost condamnat la inchisoare, pe ultima suta de metri, inainte sa intervina prescripția, dupa ce a fost prins sub influența drogurilor la volan. In trecut, la 17 ani, a mai fost condamnat la un an și jumatate de inchisoare, pentru talharie. Presa…

- Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel București, la 13 ani și 8 luni de inchisoare pentru ca a ucis un tanar dupa ce s-a urcat drogat și beat la volan. Mario Iorgulescu va trebui sa execute pedeapsa, daca va fi extradat din Italia, acolo unde se afla internat intr-o…

- Danuț Lupu, 56 ani, a fost condamnat definitiv la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare. Fostul jucator a fost condamnat inițial pe 16 februarie la 7 luni și 10 zile de inchisoare, cu executare, pentru ca a condus fara permis valabil. Lupu a facut apel, dar a pierdut recursul. De ce face […]…

- Danuț Lupu (56 de ani) a avut o prima reacție dupa ce a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare pentru ca condus fara permis. Fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid spune ca este plecat din țara și va reveni in Romania in weekend, cand se va preda autoritaților. In plus, fostul…