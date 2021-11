Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, ca 68% din scoli incep cursurile cu prezenta fizica, pe primele locuri aflandu-se judetele Dolj, Valcea si Dambovita. Sorin Cimpeanu a declarat, sambata, la postul B1 Tv, ca acest criteriu, ca 60% din personalul din invatamant sa fie vaccinat…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, urmeaza sa anunte vineri modul in care vor functiona scolile incepand de saptamana viitoare. Cimpeanu a declarat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat scolile sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%.…

- Ministrul interimar al Educatiei, Sorin Cimpeanu, urmeaza sa anunte vineri modul in care vor functiona scolile incepand de saptamana viitoare. Cimpeanu a declarat, joi, ca pragul de vaccinare in randul personalului didactic, astfel incat scolile sa functioneze cu prezenta fizica, ar putea fi de 60%.…

- Rata de vaccinare in randul personalului școlii va fi criteriul dupa care autoritațile vor stabili daca elevii vor reveni la școala cu prezența fizica sau vor invața in online, a anunțat joi președintele Klaus Iohannis. Intr-un raspuns oficial la scurt timp dupa declarația președintelui, Sorin Cimpeanu…

- Sunt județe din Romania in care rata de vaccinare a ajuns la 90% a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In minister, in schimb, doar 66% dintre angajați s-au vaccinat. Cimpeanu a mai spus ca, de astazi, fiecare școala trebuie sa-și afișeze pe site rata de vaccinare. Toate inspectoratele școlare…

- Sunt județe din Romania in care rata de vaccinare a ajuns la 90% a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In minister, in schimb, doar 66% dintre angajați s-au vaccinat. Cimpeanu a mai spus ca, de astazi, fiecare școala trebuie sa-și afișeze pe site rata de vaccinare.

- Au fost inregistrate 6.333 de cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore, iar 111 romani au murit, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica. In ATI sunt 1.220 de pacienți, dintre care 21 sunt copii. Sunt mai puține cazuri decat zilele trecute, dar, atenție, mult mai puține teste efectuate.…

- Astazi incepe un nou an școlar, in ciuda situației epidemiologice nu foarte bune din Romania. Pentru a intampina cu precauție o evoluție nefavorabila a pandmiei, Sorin Cimpeanu atrage atenția asupra regulilor pe care toata lumea trebuie sa le respecte. Mai mult, ministrul Educației da asigurari cu privire…