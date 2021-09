Scolile sunt in pericol de a se inchide in mai puțin de trei saptamani, in Capitala, daca rata de infectare cu coronavirus ajunge la sase cazuri la mia de locuitori. Anuntul a fost facut ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, potrivit Antena3. „Cu privire la Bucuresti, in care in luna august rata de infectare a crescut de sase ori, astazi suntem la 2,57 la mie. Daca se mentine aceasta viteza de crestere a ratei de infectare in Bucuresti, am spus ca in a doua jumatate a lunii octombrie, dar nu in 15 octombrie, matematic vorbind, vom atinge pragul de sase la mie si vom fi nevoiti sa trecem in online…