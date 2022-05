Optiunea de ramane in Romania pentru a lucra si studia trebuie sa ramana o alternativa viabila pentru fiecare student, a afirmat, sambata, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. „Avem intentia de a sustine aceasta apropiere dintre scoala, universitate si piata muncii prin motivare. Ne gandim, poate, la o finantare mai generoasa pentru cei care organizeaza invatamant dual, inclusiv la nivel universitar. Prin invatamant dual se intelege perioada petrecuta in universitate si perioada petrecuta in stagii in companii, in mediul privat, in mediul socio-economic, in viata reala. Acest lucru va putea sa…