Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca raportarile de miercuri indica 30 de infectari cu SARS-CoV-2 la elevi si 22 in randul profesorilor. Ministrul sustine ca aceste cifre de incadreaza "in medie". "Ieri eram foarte ingrijorati pentru ca numarul de infectari in randul elevilor si…

- Exista șanse sa se renunțe la masca in timpul orelor de sport și in Romania. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca urmeaza discuții pe aceasta tema, iar masca ar putea fi purtata exclusiv din vestiar pana la locul orei de educație fizica. In condițiile in care profesorii de sport se…

- Ministerele Educației și Sanatații au transmis duminica seara forma finala a documentului care trebuie completat de parinți pentru testarea elevilor de COVID in școli. Testarea se va face in cazuri speciale, mai ales daca copilul prezinta simptome. Documentul, inițial publicat vineri seara pe site-ul…

- * Provița de Sus, singura localitate din Prahova aflata in Scenariul Roșu, alte 26 de localitați- in Scenariul Galben Elevii cu simptome de Covid vor ramane acasa Purtarera maștii și aerisirea claselor, considerate esențiale Testarea elevilor- doar cu acordul parinților Luni, 8 februarie, incepe semestrul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, astazi, ca interesul pentru redeschiderea scolilor cu prezenta fizica se pastreaza. Ministerul sustine testarea elevilor, dar nu are competente in domeniu si exista doar 113 medici scolari si 268 de asistenti medicali. „Interesul major pentru redeschiderea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca este posibil ca unitațile de invațamant sa se redeschida in al doilea semestru al anului școlar, „sub rezerva evoluției epidemiologice”.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta o OUG pentru continuarea invatamantului exclusiv online pana in 8 februarie, dar a afirmat ca isi doreste ca semestrul al doilea sa se deruleze „in maniera clasica”. „Vom avea maine (miercuri – n.r.) sedinta de Guvern. Vom avea…

- Noul ministru al Educatiei a declarat ca data reinceperii cursurilor pe 11 ianuarie este un termen "mult prea scurt" pentru ca scolile sa fie redeschise fizic. Sorin Cimpeanu a explicat ca Ministerul Educatiei vrea "deschiderea cat mai grabnica a școlilor" daca situatia epidemiologica o va permite,…