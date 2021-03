Sorin Cîmpeanu: Vacanța copiilor din aprilie se prelungește cu trei săptămâni, între 2 aprilie și 4 mai Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca a propus printr-un ordin comun cu Ministerul Sanatații, ca vacanța de o saptamana ce urma sa inceapa la 2 aprilie sa se prelungeasca pana la data de 4 mai. Astfel, copiii vor sta acasa și de Paștele Catolic și de cel Ortodox. Ministrul a anunțat ca se prefera aceasta situație decat sa se inchida școlile și sa se treaca la educația online. Ministrul Educației a declarat ca școlile trebuie sa se inchida ultimele și a cerut ca regula de trecere in online sa fie modificata. Astfel, sa nu se mai treaca la online dupa atingerea unei rate de infectare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

