- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca 530 de milioane de lei destinati burselor elevilor vor fi cuprinsi in bugetul de stat pe acest an. "Am avut aceasta solicitare de cuprindere a burselor elevilor. Este public ce am cerut de mai mult timp, intr-un…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie, existand un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar. „Ultimele date pe care le avem din teritoriu arata un stoc de peste 37 de milioane de masti…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ierica profesorii care au „vulnerabilitati certificate medical” vor putea preda online, iar elevii cu probleme de sanatate sau cu membri ai familiei cu vulnerabilitați certificate medical vor putea invața online, potrivit Agerpres. „Cei care au vulnerabilitati,…

- Numarul elevilor in clasele de liceu se va reduce de la 28 la 26 pentru filiera teoretica, a informat Ministerul Educației, intr-un comunicat de presa. Potrivit ordinului de ministru, obținut de Libertatea, Inspectoratele scolare vor transmite Ministerului Educației, pana pe 1 februarie, proiectele…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca, in urma consultarilor cu reprezentantii elevilor, profesorilor si parintilor, s-a stabilit ca examenele nationale sa se deruleze cu prezenta fizica, pentru a se asigura relevanta lor. „Tematica de examen va fi stabilita, adaptata, corelata cu realitatile…

- Sorin Cimpeanu,ministrul Educației, a anunțat, luni seara, ca nu exclude niciun scenariu privind reluarea cursurilor in format fizic, acesta a mai spus la TVR ca la finalul lunii ianuarie va anunta daca din data de 8 februarie elevii se vor intoarce in scoli.„Nu excludem niciun scenariu, nici scenariul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca elevii ar putea sa studieze educatie financiara, oportunitati de cariera sau discurs public, drept materii optionale. „De anul viitor, elevii de clasa a 9-a ar putea invata cum sa isi gestioneze banii, cum sa se ingrijeasca de sanatate sau chiar cum sa vorbeasca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, pentru Agerpres, ca „urgenta zero” o reprezinta posibilitatea „deschiderii prioritizate” a scolilor si constructia bugetului pentru educatie pe anul 2021. „Urgentele merg de la educatia timpurie pana la invatamantul universitar, de la echitate pana…