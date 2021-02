Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, astazi, ca interesul pentru redeschiderea scolilor cu prezenta fizica se pastreaza. Ministerul sustine testarea elevilor, dar nu are competente in domeniu si exista doar 113 medici scolari si 268 de asistenti medicali. „Interesul major pentru redeschiderea…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat luni ca testarea de Covid a elevilor ține de Ministerul Sanatații. „Forța” celor din educație este slaba intrucat exista doar 113 medici școlari la 17.000 de școli. „Testarea elevilor este un proiect ce ține de Ministerul Sanatații pe care noi, cei din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri, ca 112.685 de angajati din sistemul de invatamant s-au programat pentru vaccinarea anti-COVID, iar dintre acestia 19.000 s-au imunizat deja. „In randul celor noua categorii de lucratori esentiali, personalul din invatamant detine detasat prima…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, in baza actualei situatii privind evolutia crizei sanitare in Romania, aproape jumatate dintre elevi ar urma sa reia cursurile ”fata in fata” in semestrul al doilea al anului scolar 2020-2021, potrivit news.ro. In ceea ce priveste universitatile,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, in baza actualei situatii privind evolutia crizei sanitare in Romania, aproape jumatate dintre elevi ar urma sa reia cursurile „fata in fata” in semestrul al doilea al anului scolar 2020-2021. In ceea ce priveste universitatile, acestea decid cum se…

- Sorin Cimpeanu a anunțat, la Realitatea PLUS, ca doua milioane de elevi vor reveni in sala de clasa pe 8 februarie in cazul in care riscul epidemiologic este scazut, adica in scenariul verde, „iar in cel roșu este vorba de aproape 1,4 milioane de elevi”.Potrivit deciziei luate joi dupa consultarea de…

- Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus PRICOPIE, transmite un apel Ministrului Educatiei de a trata cu responsabilitate subiectul redeschiderii scolilor pentru a nu crea asteptari in randul parintilor si elevilor, asteptari neintemeiate, care nu sunt sustinute de situatia epidemiologica actuala din Romania.…

- Conform ministrului Educației, sindicatele din domeniul invațamantului sustin o informare completa asupra actului de vaccinare. „Sustinerea unei informari corecte si complete asupra actului de vaccinare fara a exista obligativitatea vaccinarii. Este o solicitare venita din partea sindicatelor din educatie”,…