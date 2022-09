Stiri pe aceeasi tema

Deputații USR și Forța Dreptei au depus, marți, moțiunea simpla „Romania Educata sa fure. Sorin Cimpeanu face școala de rușine". Ministrul Educației „este lupul pus paznic la oi de catre Klaus Iohannis și susținut de PSD și PNL", afirma Ionuț Moșteanu.

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, intrebat marti la Arad despre acuzatiile de plagiat, ca aceia care le lanseaza "sunt un fel de habarnisti in domeniul educatiei" si ca indrumatorul de lucrari practice pe care si-a pus semnatura "a fost realizat foarte profesionist, respectand toate…

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, este acuzat ca ar fi plagiat, intr-un curs de specialitate, 92 de pagini din munca a doi profesori de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti, alaturi de care a semnat, in 2000, ca al patrulea autor, noua pagini dintr-un curs…

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, le ureaza succes tuturor elevilor in noul an scolar, care incepe luni, iar cadrelor didactice le transmite ca prin proiectele noilor legi in domeniu vor redobandi "locul pe care il merita in societate".

Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, prezinta raportul oficial in urma verificarii tezei sale de doctorat. Concluziile verificarilor arata ca nu exista nicio suspiciune de plagiat in teza sa realizata in urma cu 30 de ani: „Nu au fost constatate niciun fel de abateri de la normele de etica privind…

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca elevii romani participanti la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica din Georgia au obtinut o noua performanta.

Teodora Smintanca-Strugariu, eleva in clasa a X-a la Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri'' din Bacau, s-a clasat pe primul loc și a obținut Medalia de aur la Olimpiada Internaționala de Limba Germana - o competiție extrem de puternica la care au participat elevi din 57 state.

Lotul Romaniei a obtinut o medalie de aur, una de argint si una de bronz la Olimpiada Internationala de Lingvistica din acest an. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, i-a felicitat pe elevi, parinti si profesori pentru rezultate.