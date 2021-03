Stiri pe aceeasi tema

- Costul standard per elev – componenta de cheltuieli materiale crește cu 35% in școlile din mediul rural și cu 15% in cele din mediul urban, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației. Decizia a fost anunțata dupa o intalnire organizata la sediul Guvernului de Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu,…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu se declara mulțumit de bugetul educației, „in condițiile date”: „Avem pentru prima oara cea mai semnificativa creștere a costului standard pe elev”. Intrebat vineri daca este mulțumit de bugetul pe care l-a primit, ministrul Educației a raspuns „pentru condițiile date,…

- Ministrul Educației a declarat ca, pentru prima data, din bugetul de stat vor fi decontate bursele elevilor, suma alocata fiind de 536 de milioane de lei, dar si naveta elevilor, integral. Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate,…

- Ministrul Educatie i, Sorin Cimpeanu, s-a declarat multumit de bugetul alocat domeniului pe care il gestioneaza, in acest an, mentionand ca suma este cu circa 3 miliarde de lei mai mare decat cea de anul trecut. "Anul trecut, era Ministerul Educatiei si Cercetarii si bugetul ministerului era impreuna,…

- ”Am afirmat public in mod repetat ca, daca – ințelegand constrangerile bugetare din acest an – totuși am o așteptare clara: in valoare absoluta, raportat la execuția bugetara din 2020, bugetul Ministerului Educației sa fie mai mare in acest an. Daca acest minim va fi asigurat, va fi același ministru.…

- ”Am afirmat public in mod repetat ca, daca – ințelegand constrangerile bugetare din acest an – totuși am o așteptare clara: in valoare absoluta, raportat la execuția bugetara din 2020, bugetul Ministerului Educației sa fie mai mare in acest an. Daca acest minim va fi asigurat, va fi același ministru.…

- Ministrul Educației. Sorin Cimpeanu, a anunțat vineri, intr-o conferința de presa, ca elevii și profesorii din zonele sarace, sau cei care nu iși permit sa le schimbe la cateva ore așa cum este recomandat de medici, vor beneficia din stocul de peste 37 de milioane de maști al Ministerului Educației.…

- Presedintele interimar al organizatiei Alba a PSD, deputatul Radu Marcel Tuhut, a solicitat marti ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, sa analizeze posibilitatea redeschiderii institutiilor de invatamant din mediul rural, in regim de urgenta, sustinand ca in acestea invata putini elevi, iar scoala…