- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca rezultatele simularii pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureatul din acest an sunt „surprinzator de bune”, avand in vedere ca anul școlar s-a desfașurat in condiții de pandemie și ca mulți profesori au spus ca subiectele au fost grele.

- Astazi, 30 martie 2021, 2.073 de elevi de clasa a VIII-a din județul Vrancea au susținut simularea probei scrise la Matematica a evaluarii naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, in anul școlar 2020-2021. In baza Ordinului ministrului educației nr. 3449 din 5 martie 2021…

- Prezenta la simularea probei scrise la Limba si literatura româna de la Evaluarea Nationala a elevilor de clasa a VIII-a a fost de 90,54% , 6.120 elevi fiind absenti din cauza ratei incidentei cumulate la nivelul unitatii mai mare sau egala cu 6/1.000 locuitori, informeaza…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca in doar 2,5% din școlile din Romania nu se desfașoara astazi simularea la Evaluarea Naționala pentru clasa a VIII-a. El a dat din nou asigurari ca școlile nu se inchid, pentru ca elevii din clasele terminale nu vor avea programul modificat.

- Simularea examenului de Evaluare Nationala pentru elevii din clasa a VIII-a incepe astazi, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Notele obtinute la simulare nu sunt trecute in catalog. Elevii din scolile aflate in localitati carantinate vor putea fi organizate dupa iesirea din carantina.…

- Simularea examenului de evaluare nationala pentru elevii din clasa a VIII-a incepe astazi, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, potrivit news.ro. Notele obtinute la simulare nu sunt trecute in catalog. Elevii din scolile aflate in localitati carantinate vor putea fi organizate dupa iesirea…

- Elevii din clasele terminale de liceu, care nu locuiesc in zone carantinate, susțin, luni, simularea probei scrise de limba și literatura romana a Bacalaureatului. Probele din cadrul simularii naționale a Bacalaureatului incep luni dimineața, la ora 9.00. Accesul elevilor in școli este permis pana la…

- Incep simularile pentru BAC. Azi – Limba romana. Liceenii din clasele terminale de liceu, care nu locuiesc in zone carantinate, susțin luni simularea probei scrise de limba și literatura romana a Bacalaureatului. Avand in vedere situatia pandemica creata de coronavirus, sunt mai multe reguli pe care…