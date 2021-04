Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației propune extinderea anului școlar din septembrie 2022, in condițiile in care predarea online nu a funcționat in mod corespunzator, a declarat intr-o intervenție telefonica, la Digi24, ministrul de resort Sorin Cimpeanu. „Ministerul Educației va propune, din timp, extinderea…

- Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a explicat ca ministerul nu poate cumpara teste pentru scoli. Anuntul ministrului sanatatii vine in ziua in care Sorin Cimpeanu, ministrul educatiei, a anuntat ca una din conditiile redeschiderii scolilor este ca teste non-invazive sa fie disponibile in scoli din…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, s-a declarat multumit de bugetul alocat in 2021 domeniului pe care il gestioneaza, mentionand ca suma este cu circa 3 miliarde de lei mai mare decat cea de anul trecut. „Anul trecut, erau Ministerul Educatiei si Cercetarii si bugetul ministerului era impreuna, educatie…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie, existand un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar, scria pe 29 ianuarie a.c., agenția naționala de știri AGERPRES. Doar ca asta nu s-a intamplat…

- Videoconferința ministrului Sorin Cimpeanu cu inspectorii școlari generali din tara desfașurata astazi, 4 februarie, este dedicata strangerii ultimelor propuneri pentru reluarea cursurilor din 8 februarie. Este pentru prima data in timpul acestei pandemii cand mass-media este invitata sa participe la…

- • Decizia se va lua astazi si se sustine testarea elevilor • Sondaj IRES: 7 din 10 parinți considera ca școlile ar trebui sa fie deschise cat mai curand Ieri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca interesul pentru redeschiderea scolilor cu prezenta fizica se pastreaza, iar ministerul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, astazi, ca interesul pentru redeschiderea scolilor cu prezenta fizica se pastreaza. Ministerul sustine testarea elevilor, dar nu are competente in domeniu si exista doar 113 medici scolari si 268 de asistenti medicali. „Interesul major pentru redeschiderea…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a spus, ieri, faptul ca interesul major ramane deschiderea școlilor in 8 februarie, declarația fiind facuta dupa apariția unui posibil focar cu tulpina britanica a noului coronavirus la o școala din București. „Specialiștii din DSP, INSP și Ministerul Sanatații au…