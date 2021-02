Sorin Cîmpeanu: Recomandăm prudență la oferirea de mărțișoare și flori De 1 martie, ziua marțișorului, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, recomanda prudența la oferirea de flori sau marțișoare, dar nu spune ca ar fi vreo interdicție in oferirea lor. Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a afirmat ca a indemnat la maxima prudenta ca pe data de 1 martie, oferirea unui martisor sau a unei flori sa se faca cu respectarea tuturor regulilor pentru ca acest moment sa nu se transforme intr-o interactiune care sa faciliteze transmiterea virusului. „Am indemnat la maxima prudenta si respectarea tuturor regulilor in asa fel incat acest moment special, a oferi o floare sau a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu poate interzice un lucru reglementat de UNESCO, spune Sorin Cimpeanu.„Ministerul Educației nu se poate implica in schimbarea valorii de simbol al marțisorului care a fost inclus de catre Unesco. In patrimoniul cultural mondial imataterial, Ministerul Educației nu dorește sa schimbe valoarea…

- In ordinul comun al ministerelor Educației și Sanatații cu reguli pentru redeschiderea școlilor este prevazuta o interdicție ce vizeaza „schimbul de obiecte personale”, in contextul pandemiei Covid-19. Prin urmare, in randul elevilor și parinților din intreaga țara se ridica o intrebare fireasca: mai…

- Ministerul Educatiei a precizat miercuri ca nu a transmis si nu va transmite catre unitatile si institutiile de invatamant ‘nicio interdictie expresa’ cu privire la oferirea de flori si martisoare, insa a indemnat la prudenta din perspectiva oricarui tip de interactiuni care pot facilita transmiterea…

- UPDATE: Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, intervine in dezbaterea legata de oferirea de flori si martisoare in scoli cu ocazia zilelor de 1 si 8 martie. Desi unele inspectorate au comunicat deja ca aceste gesturi sunt intezise, Cimpeanu afirma exact contrariul. „Ministerul Educației nu poate sa se…

- Elevii nu vor mai putea duce la școala marțișoare și flori de 1 și 8 martie. Interdicția care privește „schimbul de obiecte personale” este prevazuta in ordinul comun al miniștrilor Educației și Sanatații și nu prevede excepții. Decizia a fost confirmata pentru Europa Libera de secretarul de stat in…

- Fostul președinte al PNL Buzau, Cezar Preda, lanseaza un atac dur la adresa responsabililor din Ministerul Educației, pe care ii acuza care au eliberat o adeverința controversata pe numele ministrului Sanatații, useristul Vlad Voiculescu. Intr-o postare pe Facebook, fostul deputat și lider politic…

- Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații, și-a dat din nou cu stangul in dreptul cand a emis ordinul de ministru prin care parinții trebuie sa completeze un formular prin care se declara de acord cu testarea copiilor care au simptome de tip COVID-19. Școala incepe peste doua zile, iar copiii se intorc fizic…

- Programele de examen pentru Bacalaureat și Evaluarea Naționala au fost modificate a anunțat ministrul Educației Sorin Cimpeanu, intr-o conferința comuna cu cel al Sanatații, Vlad Voiculescu. Cei doi explica regulile de redeschidere a școlilor din 8 februarie. The post Important pentru parinți și copii:…