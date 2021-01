Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, la Romania TV, ca, deocamdata, redeschiderea școlilor ramane in picioare, chiar daca in București a fost descoperit un focar cu noua tulpina de COVID-19. "Interesul major pentru deschiderea școlilor se pastreaza, sub rezerva unei analize care se va face pe 2 februarie. Daca se vor confirma și celelalte cazuri cu noua tukpina, specialiștii din DSP și INSP vor lua decizia corecta. Exclud aceasta posibilitate de a reveni la scenariul hibrid. A fost ineficient din perspectiva educaționala. Ingrijorarea parinților este normala", a spus Sorin…