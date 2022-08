Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat, miercuri, despre impactul bugetar al noilor legi ale Educatiei, ca este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de lei pentru legea invatamantului superior si peste 31 de miliarde de lei pentru legea invatamantului preuniversitar. Cele doua proiecte…

- Un al doilea incident armat a avut loc de Ziua Naționala a Statelor Unite. Doi polițiști din Philadelphia au fost impușcați, in timp ce mii de oameni participau la un concert și un spectacol de artificii. Un ofiter a suferit o rana la cap, iar celalalt o impuscatura la umarul drept, potrivit televiziunii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a declarat, joi, ca autoritatile locale trebuie sa plateasca bursele elevilor, pentru ca, spre deosebire de perioada dinainte de anul 2020, cand aceste burse se plateau din bugetul autoritatilor locale, acum banii acestia vin de la bugetul de stat. Nu platesti bursele…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ca ponderea elevilor cu medii de peste 5 la Evaluarea Naționala 2022 a urcat, in urma rezolvarii contestațiilor la 82,4%, fața de evaluarea inițiala (82,3%). A crescut și numarul elevilor cu media generala 10, ajungandu-se astfel la 237 de medii…

- O tanara care protesteaza impotriva schimbarilor climatice s-a legat de fileul de la Roland Garros, in timpul semifinalei dintre croatul Marin Cilici și norvegianul Casper Ruud, care s-a calificat in finala turneului internațional. Confruntarea a fost perturbata de o tanara activista, care s-a legat…

- Unui militar din Regimentul de Garda, prezent la festivitațile de Ziua Eroilor, in parcul Carol, i s-a facut rau tocmai in timup discursului președintelui Klaus Iohannis. Soldatul a cazut pur si simplu din picioare., in fața colegilor, care l-au dus imediat pe o banca din apropiere. Militarii au avut…

- Romanii vor sta acasa de Ziua Copilului, miercuri, pe 1 iunie, dar si de Rusalii, pe 12 si 13 iunie. Parlamentarii vor sa legifereze, dupa model occidental, compensare cu alte libere pentru sarbatorile care se suprapun cu liberele de la sfarsitul saptamanii. Motivul pentru care parlamentarii au inițiat…

- 146 din cele 164 de aplicatii de invațare online, analizate de Human Rights Watch, adica 89% dintre acestea, au folosit practici care pun la risc sau incalca intimitatea elevilor si studentilor. Human Rights Watch a analizat 164 de aplicatii de invatat de la distanta, disponibile in 49 de tari, aplicații…