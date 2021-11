Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, joi seara, ca se are in vedere un prag de vaccinare de 60% in randul personalului scolii pentru ca orele sa se poata desfasura cu prezenta fizica. Decizia finala va fi anuntata in cursul zilei de vineri. „Conform discuțiilor de pana acum, se contureaza un prag de vaccinare de 60% in randul personalului școlii, pentru a funcționa cu prezența fizica. Decizia finala se va anunța maine, la ora 10.00, la sediul ministerului Educației”, a anunțat joi seara ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pe grupul de comunicare cu presa al ministerului, relateaza …