- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, vineri, 163 unitati de invatamant si 4.757 de clase sau grupe functioneaza in sistem online. La nivel national, 32.100 de copii si 8.290 angajati sunt confirmati cu coronavirus.

- Ministrul Educației anunța o creștere cu aproape 20% a cazurilor de infectare in randul elevilor și o creștere cu 13% in randul persoanelor care lucreaza in sistemul de invațamant, fața de saptamana trecuta , informeaza site-ul EduPedu . Datele sunt valabile pentru vineri, 4 februarie. „Vineri, 4 februarie…

- Sute de elevi din școlile maramureșene au fost confirmați cu coronavirus, conform unei analize a modului de funcționare a unitaților de invațamant și conexe la data de 28 ianuarie 2022, conform raportarilor inspectoratelor școlare județene. Astfel, vineri, 28 ianuarie 2022, la nivel național, 108 unitați…

- Un numar de 26.974 de elevi si prescolari – reprezentand 0,93% din total – sunt infectati cu noul coronavirus, iar 108 unitati de invatamant functioneaza in sistem online, a informat, vineri, Ministerul Educatiei. ‘Vineri, 28 ianuarie 2022, la nivel national, 108 unitati de invatamant cu personalitate…

- Aproape 27.000 de elevi si peste 7.300 de profesori si angajati sunt confirmati cu COVID, anunta vineri ministerul Educatiei, care precizeaza ca 2,6% dintre clase, peste 3.500, functioneaza online. La nivel național, 108 unitați de invațamant cu personalitate juridica sau structuri (0,61% din numarul…

- Vineri, 28 ianuarie 2022, la nivel national, 108 unitati de invatamant cu personalitate juridica sau structuri 0,61 din numarul total si 3.576 de clase grupe 2,6 din numarul total functioneaza in sistem online.Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, la momentul raportarii, situatia epidemiologica…

- Testele COVID-19 noinvazive, pe baza de saliva, au starnit deja numeroase controverse, chiar dupa prima zi in care au fost folosite de elevi, mai multe cazuri pozitive fiind infirmate de testele PCR. In Capitala, de exemplu, in urma utilizarii testelor noninvazive COVID au fost depistați pozitiv cinci…