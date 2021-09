Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca parintii pot participa luni la festivitatile de deschidere a anului scolar in functie de conditiile specifice ale fiecarei scoli. El a recomandat totuși sa se evite, in masura posibilului, prezenta acestora alaturi de elevi sau macar sa nu vina ambii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca parintii pot participa la festivitatile de incepere a anului scolar, in functie de conditiile specifice ale fiecarei scoli, mentionand ca recomandarea ar fi de a se evita, in masura posibilului, prezenta acestora alaturi de elevi sau macar sa nu vina…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca parintii pot participa la festivitatile de incepere a anului scolar, in functie de conditiile specifice ale fiecarei scoli, mentionand ca recomandarea ar fi de a se evita, in masura posibilului, prezenta acestora alaturi de elevi sau macar sa nu vina…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat ca parintii pot participa la festivitatile de începere a anului scolar, în functie de conditiile specifice ale fiecarei scoli, mentionând ca recomandarea ar fi de a se evita, în masura posibilului, prezenta acestora alaturi…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, le sugereaza directorilor de unitați de invațamant, pentru a diminua aglomerarile de persoane din prima zi de școala, „sa recomande participarea in sistem hibrid și online". Recent, in cadrul unei dezbateri organizate impreuna cu Salvați Copiii, ...

- Noul an scolar incepe pe 13 septembrie, cu ceremonii restranse in exterior si respectarea regulilor combatere a Covid 19. Deși un proiect de lege din 2017 prevedea posibilitatea ca parinții sa fie liberi in prima zi de școala pentru a participa la festivitațile de inceput de an, acesta a fost respins…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat luni ca in 13 septembrie sunt permise festivitațile de deschidere a anului școlar 2021-2022, cu respectarea anumitor condiții. Cimpeanu, spune ca in 13 septem...

- UPDATE – Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca festivitatile de inceput de an scolar ar putea avea loc, dar numai cu conditia purtarii mastilor de protectie de catre toti participantii, avand o durata maxima de o ora – o ora si jumatate. ‘Pentru ca scoala incepe pe 13 septembrie, avem in…