- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca ar vota propunerea ca studentii sa primeasca gratuitate pentru 12 calatorii dus-intors cu trenul intre localitatea de domiciliu si cea unde studiaza, informeaza Agerpres. "Da, sunt convins ca aceasta propunere ar putea sa treaca. Ea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a discutat miercuri cu reprezentantii sindicatelor din domeniu, in cadrul unei intalniri organizate la Guvern de premierul Florin Citu, despre salarizarea personalului din invatamant, necesitatea urgentarii vaccinarii personalului din educatie si masurile de reforma…

- Ludovic Orban a precizat ca va fi mentinuta gratuitatea transportului pentru studenti, insa doar pe ruta dintre localitatea de domiciliu si cea in care isi efectueaza studiile. Liderul PNL a adaugat ca studentii vor beneficia in continuare de reducerea cuantumului calatoriilor. "Am vazut ca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat din nou ca parintii nu sunt obligati sa completeze formularul de consimtamant privind testarea copiilor pentru COVID la școala, dar a adaugat ca daca parintele nu este de acord cu testarea, elevul va sta acasa 14 zile. „Nu este obligatorie nicidecum completarea…

- Probleme legate de testarea copiilor in școli. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca formularul publicat pentru ca parinții sa il completeze nu are o baza legala. Citește și: Florin Cițu DA BOMBA! PRIMUL SPOR care li se va TAIA bugetarilor: Am descoperit sporuri de care nu știam ca…

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat, luni, in Parlament, ca nu exista un acord in privința inghețarii punctului de pensie de catre Guvern, afirmație care vine in contrast cu ce a spus anterior, in aceeași zi, prim-ministrul Florin Cițu.