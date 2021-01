Sorin Cîmpeanu, ministrul educației, anunț despre redeschiderea școlilor: Niciun scenariu nu este exclus Ministrul educației a avut luni discuții cu mai mulți reprezentanți din domeniu și au fost stabilite mai multe criterii pentru luarea unei decizii referitoare la școli: evoluția situației epidemiologice dupa vacanța de iarna, modul in care se desfașoara campania de vaccinare, situația cu elevii care nu au inca acces la educație online și modul in care vor proceda și alte state. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

