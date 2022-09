Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu a demisionat de la șefia Ministerului Educației, dupa scandalul legat de un posibil plagiat al unui curs. Interimatul a fost preluat de ministrul Cercetarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja.Sorin Cimpeanu nu a oferit niciun detaliu cu privire la motivele demisiei sale. “Am decis, din…

- Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, va prelua interimar portofoliul Educației, in urma demisiei lui Sorin Cimpeanu, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Printre variantele luate in calcul pentru Ministerul Educației se numara Ligia Deca, consilier prezidențial,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, ar urma sa preia interimar portofoliul Educatiei, pana la numirea unui noi ministru, dupa demisia lui Sorin Cimpeanu, afirma surse politice. Numele consilierului prezidential Ligia Deca este luat in calcul pentru functia de ministru…

- Romania moderna, verde și digitalizata, asta e misiunea guvernanților in urmatorii ani, doar ca realitatea este hilara. La ANAF, președintele promite o adevarata revoluție, mai ales ca avem nevoie de incasari la buget, doar ca in fapt ne omoara digitalizarea, sunt folosite programe vechi. Și in alte…

- Romania risca sa nu mai poata participa la viitorul ciclu de programe ale Agentiei Spatiale Europene (ESA), daca nu va plati cel putin 63 de milioane de euro din datoria de 102 de milioane de euro catre acest for, a atras atentia, joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja,…

- Pandemia a determinat oportunitatea accelerarii transformarii digitale a Romaniei, institutiile statului fiind practic fortate sa se deschida catre cetateni si sa digitalizeze anumite servicii publice, a declarat, joi, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja in videoconferinta…

- Conținut educațional obligatoriu pe rețelele sociale și vouchere pentru meditațiile elevilor sunt soluțiile propuse Guvernului de Daniel Funeriu, ministrul in mandatul caruia a fost publicata Legea Educației Naționale, pentru a reduce din “pierderile enorme” din pandemie. Elevii care provin din familii…