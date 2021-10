Sorin Cîmpeanu, mesaj pentru părinții care se tem să-și trimită copiii la școală: ”Pot face ceva extrem de util, să se vaccineze!” Cimpeanu a precizat ca in țara noastra nu a existat niciodata evaluare, autorizare și nici acreditare pentru invațamant online.”Aș vrea sa va spun ca regula de baza in legea Educației Naționale este prezența fizica la școala. Atat pentru invațamantul de zi, cat și pentru invațamantul seral.Pe perioada starii de alerta și pe perioada starii de urgența se face o excepție. Aceasta excepție nu beneficiaza de o reglementare la nivel de lege. Pentru ca o reglementare in lege, poate veni doar in urma evaluarii, mai apoi autorizarii, mai apoi acreditarii formei de invațamant online.Nu a existat niciodata… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

