- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu susține, intr-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Copilului, ca inteligența emoționala și capacitatea lor de adaptare sunt superioare celor ale adulților. „Vom depași aceste...

- Ministrul Educației a anunțat ieri ca anul școlar actual se va incheia pe 2 iulie 2021, cu doua saptamani mai tarziu decat era anunțat inițial. Totodata, ministrul a anunțat ca se schimba și calendarul Evaluarii Naționale pentru clasa a VIII-a. Scandal dupa anunțul lui Sorin Cimpeanu privind structura…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat o surpriza uriașa pentru elevi. Conform informațiilor transmise astazi, 23 martie, vacanta de primavara va fi prelungita si va dura din data de 2 aprilie pana in 4 mai. Gandul rasarit in mintile guvernantilor este cel putin ciudat, si cu atat mai mult greu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, ii cere ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, ca școlile sa ramana deschise chiar daca este depașit pragul critic de 6 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori. Sorin Cimpeanu cere intr-o adresa transmisa la Ministerul Sanatații ca unitațile de invațamant sa nu se…

- In plina simulare a Bacalaureatului 2021 și pe fondul discuțiilor despre incidența COVID la nivelul Capitalei, s-a aflat ca Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, i-a trimis, marți, o adresa colegului sau de Guvern, aflat in fruntea Ministerului Sanatații. Este vorba despre o adresa, prin care se propune…

- "Susțin in continuare principiul conform caruia școlile trebuie inchise ultimele, doar daca situația o impune. In scoli se respecta regulile de protecție impotriva SarsCoV2, mai corect decat in multe alte locuri. Educația nu te imbolnavește, educația te ajuta sa te protejezi invațand sa respecți regulile.A…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca riscul de imbolnavire cu virusul SARS CoV-2 este redus in scoli si ca in ultima saptamana au fost inchise 216 clase, la nivel national, dintr-un total de 136.000 de clase cate sunt in Romania. Ministrul a adaugat ca rata de infectare in unitatile…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca in perioada urmatoare va emite ordinul in baza caruia se vor organiza evaluarile pentru clasele a doua, a patra și a șasea. Acesta a precizat ca evaluarile...