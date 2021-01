Sorin Cîmpeanu: Legea Educației trebuie adaptată nevoilor pieței. E un moment critic, timpul nu mai are răbdare cu noi ”Invațamantul romanesc a suferit atat de multe reforme incat am ajuns intr-un punct in care este greu și pentru cei mai buni specialiști sa se descurce in legilslație, reglementari, proceduri schimbate pompieristic, de voie sau de nevoie. Acum, problemele cronice ale sistemului, scoase in evidența de aceasta perioada de criza, au peste ele problemele generate de criza sanitara, dificultațile economice. Este un moment critic, in care timpul nu mai are rabdare cu noi. Suntem, practic, obligați sa abordam aceste probleme de educație. Urgența zero este redeschiderea școlilor și proiectul de buget.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

