Stiri pe aceeasi tema

- Toate școlile și gradinițele din Romania vor fi deschise cu prezența fizica pe 17 ianuarie, cand incepe semestrul II, in baza noilor recomandari emise joi seara de CNSU care urmeaza sa fie adoptate de guvern. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat, pentru Hotnews, ca regulile epidemiologice…

- Ministrul Educației a anunțat, luni, ca incepand de pe data de 17 ianuarie, mai multe școli din Romania vor intra in invațamantul online. Decizia a fost luata in contextul in care valul cinci al pandemiei incepe sa loveasca puternic mai multe categorii de persoane, iar unul dintre criteriile invațamantului…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a declarat, luni, ca scolile in care rata de vaccinare este sub 60% in ziua de vineri, iar incidenta infectarilor cu noul coronavirus in localitatea respectiva este mai mare de 3 la mie, se vor intoarce in online. “Articolul 3 din ordinul comun Ministerul Educatiei…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ca inspectoratele scolare din tara au cam jumatate din testele care ar fi necesare pentru testarea de luni a elevilor si a precizat ca inca asteapta raspunsul IGSU cu privire la urmatoarea transa de teste. “Ministerul Educatiei nu este interesat in…

- Social Școlile și gradinițele, prin consiliile de administrație, decid daca invața online sau fizic noiembrie 24, 2021 21:56 O noua modificare in privința modalitații in care se stabilește sistemul de desfașurare a cursurilor in unitațile de invațamant a fost anunțata de Sorin Cimpeanu, ministrul…

- Vacanța elevilor s-a incheiat. Peste 70% dintre școlile din Romania incep cursurile in regim fizic, dar aproximativ un milion de copii sunt nevoiți sa faca orele online. Sorin Cimpeanu, ministrul Educației Naționale, a declarat ca prezența fizica in unitațile de invațamant este permisa doar daca peste…

- „1,8 milioane de elevi vor incepe școala fizic, este o cifra estimativa, din cei peste 2,9 milioane de elevi și preșcolari. Școlile care au o rata de vaccinare sub 60 la suta vor incepe școala in sistem online”, a declarat, vineri, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Rata de vaccinare de peste 60 la…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta, joi seara, ca la nivelul invatamantului preuniversitar rata de vaccinare era vineri dimineata 66,5%, iar daca se adauga si invatamantul superior, rata de vaccinare depaseste 70%. Cu toate acestea, doar 54% dintre unitatile de invatamant depasesc rata de…