Stiri pe aceeasi tema

- Aplicarea noilor legi ale educatiei, ale caror proiecte au fost puse in dezbatere publica, ar avea un impact bugetar total de peste 36 de miliarde de lei, a anuntat ministrul Sorin Cimpeanu, citat de Agerpres.”Impactul bugetar este foarte mare. Este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de…

- Ministerul Educației (ME) a publicat pe site-ul sau, edu.ro, proiectele Legii invațamantului preuniversitar și Legii invațamantului superior. Cele doua inițiative legislative ce privesc sistemul de invațamant romanesc se vor afla in dezbatere publica, pana la data de 24 august a.c., dupa cum a anunțat…

- Ministrul Sorin Cimpeanu a declarat, miercuri, despre impactul bugetar al noilor legi ale educatiei, ca este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de lei pentru legea invatamantului superior si peste 31 de miliarde de lei pentru legea invatamantului preuniversitar. Ministrul Educatiei a…

- Aplicarea noilor legi ale educatiei, ale caror proiecte au fost puse miercuri in dezbatere publica, ar avea un impact bugetar total de peste 36 de miliarde de lei, a anuntat ministrul Sorin Cimpeanu. „Impactul bugetar este foarte mare. Este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de lei pentru…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat, miercuri, despre impactul bugetar al noilor legi ale Educatiei, ca este vorba de un impact bugetar de peste 5 miliarde de lei pentru legea invatamantului superior si peste 31 de miliarde de lei pentru legea invatamantului preuniversitar. Cele doua proiecte…

- Consecintele inchiderii impuse a scolilor, in perioada pandemiei, se vad in acest moment, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care sustine ca ultimii doi ani au fost o reala catastrofa educationala, nu numai in Romania. Potrivit ministrului, citat de Agerpres, absenteismul scolar, respectiv…

- Instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu vrea sa introduca pana la sfarșitul anului o testare-pilot la limba romana și matematica pentru toți elevii, mai puțin cei din clasele a VIII-a și a XII-a, dupa ce, potrivit unui raport, s-a aratat ca 42 la suta dintre elevii romani sunt analfabeți funcțional.Un…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care a avut, joi, o intalnire cu marele maestru Garry Kasparov, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca si-a asumat introducerea sahului in scolile din Romania ca materie optionala. "Vazand nivelul de implicare al lui Garry Kasparov pentru sustinerea sahului,…