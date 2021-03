Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, se revolta din cauza lipsei de testari din școli. Pentru aceste nereguli grave in contextul exploziei de imbolnaviri, șeful de la Educație da o parte din vina pe Ministerul Sanatații. Numarul elevilor testați, aproape infim Sorin Cimpeanu trage un semnal de alarma…

- Ministerul Sanatații a trimis catre Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, o adresa in care se „susține ferm” ca la orele de educație fizica elevii sa poarte masca. Informația a venit ca urmare a solicitarilor facute de Sorin Cimpeanu, dar și de Federația Asociațiilor de Parinți, ca la orele de educație…

- Doar circa 4.000 din cele peste un milion de teste destinate școlilor și distribuite Direcțiilor de Sanatate Publica din țara au fost utilizate pana acum, la trei saptamani de la reluarea cursurilor in Romania, a anunțat duminica ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Din informațiile pe care le avem…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, ii atenționeaza pe cei de la DSP, sa nu trimița teste rapide de depistare a virusului SARS-CoV-2 in unitatile de invațamant in care nu exista cabinet medical sau personal specializat. „18% din scolile din Romania au cabinet medical. Nu toate aceste scoli dotate cu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, la RTV, ca in marea majoritatea a școlilor nu au ajuns testele rapide de coronavirus pentru ca nu are cine sa le faca din moment ce nu exista personal medical. „Sunt 17.000 de școli și maxim 788 de medici care s-ar putea intoarce in școli. Raportul…

- Școlile așteapta semnarea de catre miniștrii Vlad Voiculescu și Sorin Cimpeanu a ordinului comun cu regulile care trebuie respectate din 8 februarie, cand școlile se redeschid . Semnarea documentului este insa intarziata de neințelegerile intre echipele celor doua ministere, legate in principal de distanțarea…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost intrebat astazi la B1 TV in legatura cu decizia care va fi luata maine cu privire la deschiderea scolilor in data de 8 februarie.Acesta a evitat sa acorde un raspuns clar.Nu pot sa ma pronunt in momentul asta.O sa evit sa ma pronunt. Intrebati ma altceva,…

- Ministrul Educației, Sorin Campeanu, a declarat la Digi24, ca patru dintre cele noua persoane infectate cu variante mai periculoasa de COVID-19, cea din Marea Britanie, lucreaza la școala generala nr. 28 din Capitala. Se așteapta acum secvențierea genomica a virusului pentru a se stabili cu exactitate…