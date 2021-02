Sorin Cîmpeanu explică o problemă sensibilă: prezența studenților în cămine Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca problema cea mai mare n-ar fi prezența studenților in salile de curs, pentru ca acolo se poate face organizare, dar probleme ridica prezența studenților in camine, pentru ca acolo este foarte dificil de pastrat distanțarea sociala. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea tare "Studentii au voie sa mearga la universitati, dar decizia apartine fiecarei universitati. Sa isi intrebe conducerile universitatilor lor. Daca ma intrebati pe mine, pentru ca am o… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

