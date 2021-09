Sorin Cîmpeanu: Este posibil ca, în București, la jumătatea lunii octombrie, școlile să treacă în ONLINE Cimpeanu spune ca elevii din București ar putea face cursuri online din a doua parte a lunii octombrie.„De la 1 la 31 august, a crescut de de 6 ori, trendul ascendent. Matematic vorbind, din pacate, nu a fost incetinit. Astazi avem in București rata de infectare de 2,44 la mie, dupa ce ieri am avut 2,33 la mie. Se pastreaza trendul ascendent care, daca nu ințelegem sa respectam regulile sanitare și importanța vaccinarii, se va confirma matematic și este posibil ca in București, la jumatatea lunii octombrie, sa ajungem la pragul de 6 la mie, prag de la care, din pacate, școlile vor trece in online… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

