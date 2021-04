Stiri pe aceeasi tema

- „Eu sunt cel care a propus revenirea la școala dupa ce se face acest test. Testele non-invazive erau propunerea mea, am facut aceasta propunere dupa ce am consultat specialiștii care mi-au spus foarte clar ca nu exista o diferența. Dar e adevarat ca in Romania ele nu sunt in metodologia INSP, dar trebuie…

- Cimpeanu a anunțat ca, pana in prezent, au fost vaccinați impotriva noului coronavirus 15.000 de angajați din invațamant. ”Vaccinarea merge foarte bine. Avem 150.000 de angajati vaccinati acum, cand vorbim, din invatamant. (...) Pana la inceputul lunii mai vom avea un numar mult mai mare, mult peste…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca testarea elevilor cu teste non-invazive la revenirea din vacanta reprezinta o solutie buna de a tine sub control pandemia de COVID-19. "As face o propunere domnului ministru al Sanatatii, ca la intoarcerea copiilor la scoala, (...) copii care merg acum in…

- In declarația de presa susținuta joi seara, premierul Florin Cițu și ministrul secretar de stat Raed Arafat au vorbit și despre revenirea elevilor la școala. Premierul a avut un mesaj pentru miniștrii Sanatații și al Educației, iar Raed Arafat a spus ca revenirea in banci a elevilor este posibila cu…

- Elevii și profesorii care vor merge fizic la școala vor purta masca de protecție permanent în scoala, a precizat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. El a facut referire la un ordin comun al Ministerelor Educatiei si Sanatatii, care…

- Elevii vor sta cate doi in banca, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pentru ca portul maștii este incomparabil mai important decat cațiva centimetri in plus. Masca e mai importanta și decat panourile de plexiglas, care, afirma ministrul, și-au dovedit inutilitatea. Sorin Cimpeanu a declarat,…

- Klaus Iohannis a anunțat ca școala va incepe pe 8 februarie, iar majoritatea cursurilor se vor ține fizic, in școli . Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut o ședința de lucru la care participa premierul Florin Cițu, ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, Șeful…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a mai adaugat o situatie in care elevii vor face scoala online. Astfel, profesorii care au simptome de COVID se adauga celor patru variante in care elevii urmeaza cursurile online. Sorin Cimpeanu a anunțat ca exista cinci situatii in care elevii vor continua sa faca…