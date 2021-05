Stiri pe aceeasi tema

- „Astazi, la momentul la care vorbim, avem doar 703 localitati cu rata de infectare peste 1 la mie. Toate celelalte sunt rata de infectare sub 1 la mie, deci vor putea merge in continuare cu prezenta fizica. Diferenta fata de modul de functionare in aceasta saptamana, care s-a bazat pe rata de infectare…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, este optimist ca elevii vor putea sa termine semestrul al doilea al anului școlar in banci. Sunt doua condiții: scaderea ratei de infectare și o vaccinare de succes. Analiz...

- Declarațiile ministrului sanatații au fost facute dupa ce ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, anunțase marti ca este posibil ca, peste doua saptamani, sa inainteze o propunere de revenire la scoala a tuturor elevilor. Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara la TVR1 ca revenirea…

- Potrivit ordinului comun al Ministerelor Educatiei si Sanatatii, consiliul de administratie al unitatii de invatamant propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatea de invatamant, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidentei cumulate la nivelul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii ar putea sa revina in scoli cu prezenta fizica la sfarsitul lunii mai, inceputul lunii iunie, daca vor fi indeplinite anumite conditii care tin de respectarea regulilor de protectie, de vaccinarea personalului din invatamant, testarea cu teste…

- Ieri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca a stabilit cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, modificarea ordinului comun astfel incat elevii care in prezent merg la scoala sa poata sa o faca si in continuare pana la instituirea carantinei. „Am stabilit impreuna cu domnul ministru al…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, susține la ora 17.00 o conferința de presa in care va discuta despre modul in care elevii din București vor merge la școala, dupa ce Capitala a trecut pragul de 6 la mia de locuitori, in ceea ce privește rata de infectare. Anterior, Cimpeanu a anunțat ca elevii pot…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca a stabilit cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, modificarea ordinului comun astfel incat elevii care in prezent merg la scoala sa poata sa o faca si in continuare pana la instituirea carantinei.