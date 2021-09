Sorin Cîmpeanu: Elevii din București ar putea trece la școala online de la jumătatea lunii octombrie Daca se menține trendul ascendent al ratei de infectare, elevii din București ar putea face școala online de la jumatatea lunii octombrie, a declarat ministrul Educației Sorin Cimpeanu pentru Digi24. De luni, elevii din 13 localitați din țara, in care rata de infectare a depașit 6 cazuri la mia de locuitori, vor face cursuri exclusiv online. „Vineri, erau 13 localitați cu nivelul de 6 la mie depașit. Toata saptamana acesta, din punct de vedere al raportarii fața de pragul de 6 la mie, sunt 13 localitați care intra in online. Automat școlile din aceste localitați vor fi in online pana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

