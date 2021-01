Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a dat asigurari, astazi, ca școlile sunt pregatite pentru deschiderea fizica. Exista un stoc de 37 de milioane de maști pentru invațamantul preuniversitar. „Ultimele date arata un stoc de pese 37 de milioane maști numai in invațamantul preuniversitar. Am cerut o…

- Școlile franceze au fost permanent deschise pe parcursul acestui an școlar, in pofida unor presiuni constante de a fi inchise, din cauza pandemiei. De o saptamana, ministrul Sorin Cimpeanu da constant drept exemplu situația din Franța in contextul pregatirilor de redeschidere a școlilor din Romania,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca aproape jumatate dintre elevii din Romania ar putea merge la școala de pe 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea. “Datele se pot schimba (…) vom vedea fotografia momentului in data de 2 februarie (…) O estimare facuta acum cateva zile…

- Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat ca școala online va continua pâna pe data de 8 februarie. De asemnea, Sorin Cîmpeanu a anunțat ca profesorii și elevii ar putea face ore și sâmbata, pentru ca este nevoie de cursuri remediale.…

- De luni, 11 ianuarie 2021, elevii revin din vacanța de iarna si reiau cursurile dar online. Noul ministru al educației le pregatește insa o surpriza de proporții și anume …,,ore pe parcursul zilelor de sambata”, declara ministrul la postul Europa FM. ,,Toate cadrele didactice vor fi platite suplimentar…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in ședința de Guvern va exista o ordonanța prin care invațamantul online va fi prelungit doar pana pe 8 februarie, nu pana la finalul anului școlar. Acesta spune ca intenția este sa redeschida școlile, astfel incat semestrul al doilea sa aiba loc in…

- Ministrul Educației spune ca data reinceperii cursurilor dupa vacanța de iarna, 11 ianuarie 2021, din calendarul anului școlar actual, este un termen “mult prea scurt” pentru a fi redeschise fizic școlile. Intr-o declarație facuta pentru Știrile ProTv, citate de Digi24, Sorin Cimpeanu a mai precizat…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu , a anunțat ca printre prioritațile sale se numara și deschdierea școlilor. „Ministerul educației trebuie sa fie alaturi de cel al sanatații. Va trebui sa ne concentram pe probleme urgente. Ne dorim deschiderea școlile , imediat cu putința. Este prioritate zero a…