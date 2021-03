Sorin Cîmpeanu: Elevii ar putea reveni la școală în mai-iunie. Condițiile anunțate de ministrul Educației Cimpeanu a anunțat ca, pana in prezent, au fost vaccinați impotriva noului coronavirus 15.000 de angajați din invațamant. ”Vaccinarea merge foarte bine. Avem 150.000 de angajati vaccinati acum, cand vorbim, din invatamant. (...) Pana la inceputul lunii mai vom avea un numar mult mai mare, mult peste jumatate din angajatii din invatamant. Primul-ministru si-a asumat public in conferinta de presa sa spuna ca va sustine testarea noninvaziva despre care am discutat, care sa nu necesite personal medical, care sa fie usor de acceptat pentru parinti, care sa fie chiar autoadministrabila de catre copii. Regulile… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

