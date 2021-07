Accident feroviar in zona Poarta 6 din Constanta

Un accident feroviar a fost anuntat, in acesta dimineata, in jurul orei 04.00, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta. Apelantul a spus dispecerului ca in Zona Poarta 6 din Constanta o locomotiva a lovit un autoturism. Locomotiva nu era insotita de vagoane.Nu au fost anuntate victime.… [citeste mai departe]