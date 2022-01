Stiri pe aceeasi tema

- Desi elevii se reintorc de luni la scoala, testele coronavirus vor fi asigurate de la o saptamana la alta, potrivit anunțului Ministerului Educatiei. Dupa ce secretarul de stat Sorin Ion a anunțat ca deocamdata testele care exista asigura doar o zi de testare, ministrul Educației a declarat insa ca…

- Ministrul Educatiei, Sorin Mihai Cimpeanu, a aprobat lista olimpiadelor si competitiilor internationale pe discipline scolare, sportive si proiecte educative desfasurate in Romania si in strainatate cu participarea elevilor romani, lista competitiilor nationale pe discipline scolare si proiecte educative…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, 30 decembrie, dupa ședința de Guvern, ca a semnat un Ordin de ministru care permite reluarea organizarii olimpiadelor si concursurilor scolare nationale si internationale, dupa doi ani de intrerupere cauzata de pandemia de COVID-19. „Dupa o perioada…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat reluarea olimpiadelor și concursurilor școlare: „Am introdus anul acesta și recunoașterea pentru olimpiadele de robotica, pentru olimpiadele de creativitate și de inovare”. Este vorba de 76 de olimpiade și concursuri internaționale și 34 naționale.

- Elevii revin in banci in ziua de joi, 2 decembrie 2021. La aceasta data incepe și testarea pentru COVID-19, la care se vor folosi teste pe baza de saliva. Ministrul Sanatații și ministrul Educației au explicat cum se folosesc testele și care este procedura, prin intermediul unui videoclip. Testarea…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara, la Antena 3 , ca testarea rapida antigen pentru elevi in școli „este inaplicabila” daca in respectiva școala exista „un singur cadru medical sau nu niciun cadru medical”. „Eu sunt dator sa atrag atenția celor care au emis aceasta instrucțiune…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca tezele nu vor fi suspendate in acest an școlar și vor fi susținute de elevi in aceeași forma, scrisa, cu prezența fizica. Ministerul Educației menține tezele ca forma de evaluare a nivelului de cunoștințe și competențe dobandite de elevi, a anunțat Sorin…

- Ministerul Educației va anunța pe 5 noiembrie modul in care se vor redeschide școlile, fie in format fizic sau in online, dar Sorin Cimpeanu afirma ca una din ipotezele luate in calcul este cel al descentralizarii deciziei, intr-un interviu acordat vineri pentru Hotnews . Mai precis, fiecare școala…