Tulpina Delta a luat cu asalt Romania, asta dupa ce de cateva zile se inregistreaza peste 10.000 de cazuri Covid-19. Autoritațile sunt din ce in ce mai ingrijorate de evoluția pandemica, astfel introduc din ce in ce mai multe restricții și totodata fac tot posibilul pentru ca școlile sa funcționeze intr-un mod normal, adica fizic. In urma cu scurt timp, ministrul Educației a vorbit despre introducerea testelor de saliva in școli, pentru a afla in timp util daca vreunul dintre copii este infectat.