- Toate școlile din Romania vor putea sa funcționeze cu prezența fizica de luni, insa clasele care au trei cazuri de infectare cu noul coronavirus pe o perioada de șapte zile consecutive trec in sistem online, a anunțat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la conferința comuna de vineri cu ministrul Sanatatii,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a explicat vineri, intr-o conferința de presa, citat de Agerpres , motivațiile care au stat la baza noilor reguli dupa care vor funcționa de luni, 17 ianuarie, școlile cu prezența fizica și de ce clasele care au trei cazuri de COVID timp de șapte zile consecutiv…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a spus ca masura de trecere in online a școlilor pentru o scurta perioada de timp va fi luata in considerare abia atunci cand spitalele și secțiile de ATI vor resimți o presiune majora, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, marți, pe B1 TV. Intrebat…

- “Ati vazut ce se intampla in alte tari, sunt sute de mii, in Franta au avut un sfert de milion de cazuri intr-o singura zi, totusi scolile au functionat. De ce? Pentru ca sistemul de sanatate nu este supraaglomerat.Asta inseamna ca nu trebuie sa fie singurul indicator numarul de cazuri care se inregistreaza…

- La aproape doi ani de la inceputul pandemiei, omenirea se confrunta cu un record absolut de noi infectari cu SARS-COV2 generate de tulpina Omicron. In lume, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate aproape 2,4 milioane de cazuri de COVID-19. Chiar daca, pe fondul imunizarii accelerate in statele…

- Durata izolarii și a carantinei se reduce de la 14 la 10 zile in Romania, a anunțat miercuri ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. Țara noastra a luat aceasta decizie deoarece, in majoritatea țarilor din Uniunea Europeana, durata izolarii și a carantinei este de 10 zile.„La…

- Varianta Omicron a coronavirusului este suspectata a fi responsabila pentru aproape 10% din noile cazuri confirmate de COVID-19 in Franța și este principalul motiv care sta la baza planurilor de inasprire a restricțiilor privind intrarea in anumite locuri, a declarat ministrul sanatații.Noul permis…