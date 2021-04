Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat ca ar putea fi modificata structura anului scolar si sa se revina la trimestre in loc de semestre, insa va exista o discutie ampla cu sindicatele, asociatiile de parinti si ale elevilor. Totodata, elevii ar putea reveni la scoala la 1 septembrie, odata cu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a spus ca va propune sa se renunțe la criteriul testarii elevilor in școli atunci cand se va stabili in ce condiții se redeschide invațamantul fața in fața. Declarația acestuia vine in condițiile in care secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca in ceea ce privește publicarea formularului care trebuie completat de parinți „a fost o graba care nu face bine intr-o situație tensionata și confuza”. Sorin Cimpeanu susține ca ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sianatații…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune ca parinții vor primi in continuare indemnizația de 75% din salariu de la Guvern, daca școala se va desfașura in continuare online, inclusiv in cazul copiilor bolnavi care stau acasa. “Daca vor exista in continuare cursuri in format online și vor fi nevoiți parinți…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a mers, saptamana trecuta, la Spitalul Militar, imbracat cu o camașa speciala, prevazuta cu un fel de „fereastra pentru vaccinare” pe maneca. Apariția ministrului in acest mod la vaccinare a dat naștere la multe comentarii. Pe 20 ianuarie, atunci cand a primit prima…

- Ministrul Muncii, Sorin Cimpeanu, a anunțat in cursul zilei de ieri ca ordonanța privind remunerarea profesorilor pentru recuperarea orelor pierdute a fost prezentata miercuri, in ședința Guvernului. Potrivit acestuia, suma propusa este motivanta, fiind similar cu plata medicilor. Cați bani vor primi…