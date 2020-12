Sorin Cîmpeanu, despre criticile lui Cioloș la adresa sa: Probabil a intervenit un interes politic Ministrul Educației a spus miercuri seara ca declarația copreședintelui USR PLUS Dacian Cioloș, potrivit careia modul în care a acționat politic și profesional în ultimii ani Sorin Cîmpeanu este departe de ceea ce ar trebui sa fie un parcurs politic decent și o referința pentru educația din România, este datorata probabil de &"un interes politic&".

&"Din câte cunosc eu, dimpotriva, a fost o apreciere personala, probabil ca a intervenit un interes politic (...) Nu are logica ce se întâmpla&", a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, întrebat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a comentat, miercuri seara, criticile pe care i le-a adus liderul PLUS, Dacian Ciolos, afirmand ca au fost aprecieri personale. ”Probabil ca a intervenit un interes politic”, a declarat Cimpeanu, adaugand ca partenerii de coalitie nu ar trebui sa se pronunte cu privire…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a reacționat la atacul copreședintelui USR PLUS, Dacian Cioloș, spunand ca nu are logica ce se intampla, dar este de parere ca e posibil sa fi intervenit „un interes politic”. Sorin Cimpeanu a fost intrebat, miercuri seara, la B1 Tv, daca este certat cu…

- Dan Barna, liderul USR, reacționeaza la atacul lui Dacian Cioloș la PNL. Dupa ce liderul PLUS a criticat susținerea lui Sorin Cimpeanu pentru funcția de ministru al Educației, Barna avertizeaza ca Alianța USR-PLUS iși pleaseaza un om in „coasta” noului ministru. „Dincolo de o persoana sau…

- Dacian Cioloș, copreședinte USR PLUS, a lansat azi un prim atac in interiorul coaliției de guvernare PNL – UDR PLUS – UDMR, criticand prezența lui Sorin Cimpeanu ca ministru al Educației in guvernul Cițu. Cioloș a lansat atacul dupa ce Cimpeanu, propus de PNL, a trecut de votul comisiilor din Parlament,…

- Cu cateva minute inainte ca Guvernul Florin Cițu sa primeasca votul Parlamentului, liderul PLUS Dacian Cioloș se delimita de numirea lui Sorin Cimpeanu la șefia Educației și arata voalat cu degetul spre liberali.„La fel ca o mare parte a societații civile, și eu, personal, am o nemulțumire cu privire…

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat luni, dupa consultarile de la Cotroceni, ca Alianța USR PLUS vrea o coaliție de centru dreapta cu un mandat de patru ani. „Noi am insistat sa incepem discuțiile și pe programul de guvernare, și pe construcția coaliției. (...) Noi avem opțiune și pentru…

- *Comunicat de presa comun al PNL, USR-PLUS, UDMR Echipele de negociere ale PNL, USR-PLUS și UDMR au avut astazi prima runda de discuții pentru constituirea noii majoritați parlamentare. A fost convenita structurarea negocierii pe trei paliere, cel politic, cel legat de programul de guvernare și cel…

- „Am caștigat pentru Parlamentul European, prezidențiale și locale. Chiar daca guvernam in cea mai dificila perioada din ultimii 30 de ani, poate chiar și mai mult, am aratat ca suntem serioși, responsabili și cautam cele mai bune soluții. Strategia politica a PNL la aceasta campanie e aceeași care a…