Sorin Cîmpeanu, despre cazul studenților de la Drept: Nu suntem pregătiți pentru o evaluare online, inclusiv pentru securizare. E un caz, dar nu singurul In context, ministrul a precizat ca nu vrea sa stigmatizeze "o instituție care a sesizat acest aspect cu buna credința", subliniind insa ca deși a afost vorba despre un caz semnalat, asta nu inseamna ca e și singurul. „Nu aș vrea sa stigmatizam o instituție care a sesizat acest aspect cu buna credința. Atata vreme cat nu suntem pregatiți pentru o evaluare online, inclusiv pentru securizare și asigurare, aceasta evaluare ridica semne de intrebare nu numai in acesta situație, ci in multe alte situații. Este un caz in care a fost semnalata aceasta situație, dar nu inseamna ca e singurul”, a afirmat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

