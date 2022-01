Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a vorbit despre modul și mai ales situațiile in care elevii vor trece in online. Potrivit informațiilor furnizate de Sorin Cimpeanu, in cazul in care, in București, se depașește incidența de 3 la mie, școlile care au o rata de vaccinare mai mica de 60% vor trece in sistem online.…

- „Dupa regulile in vigoare, daca in Bucuresti va fi o incidenta de peste 3 la mie, acele 54 - 55 de scoli care nu vor avea rata de vaccinare, vineri, de 60% vor trebui sa treaca, din pacate, in on-line", a spus ministrul Educatiei, marți seara, la un post TV.Sorin Cimpeanu a subliniat ca in Romania sunt…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca incepand cu data de 17 ianuarie, acele scoli si gradinitele care au sub 60% dintre angajati vaccinati si se afla in localitatile cu o incidenta a infectarii de peste 3 la mie, intra in sistem online.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca incepand cu data de 17 ianuarie, acele scoli si gradinitele care au sub 60% dintre angajati vaccinati si se afla in localitatile cu o incidenta a infectarii de peste 3 la mie, intra in sistem online. Ministrul…

- Pragul de 3 la mie este cel de la care, potrivit unui ordin comun al ministerelor Sanatații și Educației, predarea cu prezența fizica este posibila doar daca gradul de vaccinare in randul personalului angajat al unitații de invațamant este de cel puțin 60%..Potrivit datelor comunicate luni de autoritați,…

- Vești bune pentru parinți, elevi și profesori! Potrivit ministrului Educației, elevii și preșcolarii vor putea reveni in banci, incepand de joi, acolo unde rata de incidența a infectarilor este sub 3%. Anunțul vine la scurt timp dupa ce, ieri, rata de incidența din București a scazut sub 3 la mie, Capitala…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, apreciaza ca “ar fi un dezastru” ca testele COVID noninvazive, pe baza de saliva, sa ajunga in școli, dar sa nu se știe cum trebuie folosite. Sorin Cimpeanu susține ca testarea elevilor de catre personalul medical este o varianta exclusa. “Ministerul Educației susține…

- Sorin Cimpeanu anunta ca la inceputul saptamanii viitoare vor fi incheiate contractele subsecvente pentru trei transe de teste rapide din saliva folosite pentru depistarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2. Ministrul Educatiei nu a putut preciza daca testarea cu teste rapide din saliva, care se va face…