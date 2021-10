Stiri pe aceeasi tema

- Educația pentru viața poate inlocui sportul, a sugerat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. El a lansat aceasta idee intr-o conferința de presa la Palatul Victoria. Ministrul a propus o soluție pentru orele de sport care nu se vor putea desfașura in aer liber din cauza frigului. Acum, „Ordinul comun…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca parintii pot participa luni la festivitatile de deschidere a anului scolar in functie de conditiile specifice ale fiecarei scoli. El a recomandat totuși sa se evite, in masura posibilului, prezenta acestora alaturi de elevi sau macar sa nu vina ambii…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca Romania pornește cu rezultate de doua ori mai slabe decat media Uniunii Europene in ceea ce privește analfabetismul funcțional. Dupa intalnirea de joi, 26 august, a primului Comitet interministerial pentru monitorizarea implementarii Proiectului „Romania…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, a declarat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației a afirmat, in urma cu puțin timp, ca școala va incepe in format fizic pe 13 septembrie. ”Bazandu-ma pe informațiile pe care le am…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca modalitatea organizarii admiterii examenului de Evaluare Nationala pentru admiterea in licee nu se va schimba pentru elevii care intra in clasa a opta in anul scolar care va incepe luna viitoare. El sustine ca schimbari cu privire la admiterea la liceu…