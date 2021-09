Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat vineri, intr-o ședința de guvern dedicata educației, o ordonanța de urgența care prevede trecerea tuturor creștelor in sistemul de educație pentru a integra invațamantului la nivelul educației timpurii,a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, intr-un briefring de presa. Mai…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca directorii de școala vor oferi posibilitatea parinților sa urmareasca festivitatea de deschidere a noului an școlar și online. “Ordinul de ministru precizeaza foarte clar ca sunt deschise aceste ceremonii de inceput de an școlar cu urmatoarele…

- Aproximativ 30.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani s-au vaccinat in vacanța de vara impotriva Covid-19. Numarul este mult mai mare la categoria de varsta 16-19 ani unde, potrivit ministrului Sorin Cimpeanu, s-au vaccinat aproximativ 145.000. In ceea ce privește personalul din Invațamant,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a facut joi o serie de declarații privind anul școlar care incepe pe 13 septembrie. Numarul elevilor in clase va fi redus, iar cei vaccinați nu vor mai fi obligați sa poarte masca sanitara intr-o clasa cu numar de elevi redus. Pe de alta parte, Cimpeanu da o veste…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ca instituția pe care o conduce are nevoie de bani in plus pentru lucrari de investiții, finanțarea creșelor, pentru burse, dar și pentru salariile profesorilor, care urmeaza sa fie platiți in funcție de performanța. Sorin Cimpeanu s-a numarat printre…

- Primul Bacalaureant bazat pe competențe va fi in anul 2026, la sfarșitul celor patru ani de studii pentru elevii care intra la liceu incepand de anul viitor. Conform ministrului Educației, Sorin Cimpeanu, prima generație de elevi care, de la intrarea in clasa pregatitoare pana la a VIII-a, a invațat…

- Au fost publicate rezultate finale de la examenul de Bacalaureat 2021. Promovabilitatea, dupa contestații, a ajuns la 68,9%, iar aproximativ 53.000 de note au fost modificate. 15 % dintre lucrari au fost contestate. “Foarte grav”, a spus ministrul Sorin Cimpeanu intr-o declarație de presa. Dupa contestații,…

- Ministrul Educației a declarat ca iși dorește și este optimist ca de la anul va putea fi introdusa corectarea computerizata la Evaluarea Naționala. Sorin Cimpeanu a precizat ca fiecare sala de clasa va avea un scaner, iar finanțarea proiectului poate fi facuta cu bani europeni, prin Planul Național…