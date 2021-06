Stiri pe aceeasi tema

- Concursul pentru posturile de directori de școli va incepe in 14 septembrie, nu in 27 iulie, așa cum a fost anunțat anterior, a declarat miercuri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. The post Anunt oficial privind inceperea concursului pentru posturile de directori de școli appeared first on Renasterea…

- Concursul pentru posturile de directori de școli va incepe in 14 septembrie, nu in 27 iulie, așa cum a fost anunțat anterior, a declarat miercuri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a participat miercuri la o ședința a Comitetului pentru dialog social,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat sambata ca va propune la inceputul saptamanii viitoare demararea concursurilor pentru funcțiile de directori de școli pe 13 septembrie și nu pe 27 iulie, așa cum prevede metodologia aflata in prezent in dezbatere publica, informeaza Agerpres. Dezbatereapublica…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpea nu a anuntat ca va propune luni Comitetului pentru Dialog Social demararea concursurilor pentru ocuparea functiilor de directori in scoli dupa 13 septembrie si nu incepand din 27 iulie, asa cum prevedemetodologia aflata in dezbatere publica.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a spus, in urma cu cateva zile, la Ploiesti, ca isi doreste organizarea concursurilor pentru posturile de directori de scoli inainte de vacanta de vara, dar dupa examenele nationale, aratand ca angajatii din sistem au nevoie de odihna si ar fi "nedrept" ca acestea…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea, Valeriu Gheorghita. “Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania, așadar care nu…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, la DCNews, ca anul acesta vor avea loc concursuri pentru ocuparea tuturor posturilor de directori ai scolilor din Romania. Cimpeanu spune ca in august expira mandatele tuturor celor aproape 10.000 de directori si directori adjuncti din Romania. “Conducerea…

- Sorin Cimpeanu a anunțat marți ca sunt posibile modificari ale calendarului examenelor, ca urmare a numarului mare de infectari din ultimele zile. El a subliniat ca iși dorește ca elevii sa susțina examenele cu prezența fizica, drept urmare, decalarea ar fi o soluție. Examenele ar putea fi decalate,…