- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a declarat astazi ca bugetul pentru bursele elevilor este de aproape patru ori mai mare in acest an fata de anul 2020. Astfel, sustine ministrul, in 2020, bugetul total pentru bursele elevilor a fost de 270 milioane lei, in 2021 buget initial de 540 milioane lei iar…

- Bugetul pentru bursele elevilor este de aproape patru ori mai mare in acest an fata de anul 2020, a declarat, miercuri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Reactia vine dupa ce asociatii de elevi au criticat faptul ca bursele de merit vor fi acordate doar celor care au medii de peste 9,50, fata de…

- „Avem o instrucțiune a ministrului Sanatații care spune ca testarea se face de doua ori pe saptamana. Avem 3.250.000 de beneficiari, preșcolari, elevi și personal din invațamant. Am avut 6,5 milioane de teste, exact pentru doua testari intr-o saptamana. Am ințeles ca s-au mai livrat inca 2,4 milioane…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, in urma rectificarii bugetare, in bugetul institutiei s-au alocat 217 milioane de lei pentru cheltuileli de personal. De asemenea, bugetul pentru bursele elevilor a crescut cu 109 milioane de lei si s-au alocat inca 5 milioane de lei pentru finantarea…

- „Nu este un motiv de bucurie, dar este o masura care se impune avand in vedere ca, de mult timp, aceste sume necesare decontului navetei sunt transmise de Ministerul Educației catre fiecare inspectorat școlar județean. Se adauga și problema plații burselor elevilor, am cerut o suplimentare fața de bugetul…

- CARAȘ-SEVERIN – Afirmația aparține deputatului Romulus-Marius Damian, care aduce mai multe critici referitoare la sistemul de invațamant din țara! Prin intermediul unei declarații politice, parlamentarul carașean a evidențiat diverse probleme legate de concepția și funcționarea sistemului de educație…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca școlile vor relua cursurile cu prezența fizica, de luni, trecand in online in cazul in care sunt depistate cazuri de COVID-19 in unitațile de invațamant, dar chiar potrivit șefului Invațamantului, mai sunt necesare dispozitive digitale pentru cel puțin…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, miercuri, ca bursele de performanta, de merit, de studiu si cele de ajutor social vor creste incepand cu semestrul doi al anului scolar 2021-2022, dupa ce in sedinta de guvern a fost adoptata o hotarare privind stabilirea cuantumului minim al burselor,…