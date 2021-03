Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca pana in prezent, la nivel national, au fost facute doar 5.000 de teste rapide pentru Covid in scoli, iar unii parinti s-au pozitionat impotriva testelor antigen rapide. ”Din ultima raportare a Ministerului Sanatatii reiese ca au fost utilizate…

- Ministerul Educatiei anunta ca in ultima saptamana au fost inregistrae 405 cazuri de COVID in randul elevilor si 418 infectari in randul personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic. Sorin Cimpeanu propune ca elevii din clasele terminale sa vina la cursuri si in scenariul rosu. In perioada…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a afirmat ca sunt 2.326 de clase la nivel national care functioneaza in sistem online, in urma unor depistarii de cazuri de COVID-19 in randul cadrelor didactice si al elevilor, dintr-un total de 136.000 de clase.Vineri au fost confirmati cu noul coronavirus 110…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, atenționeaza DSP sa nu trimița teste rapide de depistare a coronavirusului in unitatile scolare in care nu exista cabinet medical sau personal specializat. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, la RTV, ca in marea majoritatea a școlilor nu au ajuns testele rapide de coronavirus pentru ca nu are cine sa le faca din moment ce nu exista personal medical. „Sunt 17.000 de școli și maxim 788 de medici care s-ar putea intoarce in școli. Raportul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri, ca 112.685 de angajati din sistemul de invatamant s-au programat pentru vaccinarea anti-COVID, iar dintre acestia 19.000 s-au imunizat deja. „In randul celor noua categorii de lucratori esentiali, personalul din invatamant detine detasat prima…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a spus despre camasa cu maneca decupata pe care a imbracat-o la vaccinarea anti-Covid ca este folosita de persoanele care fac insulina. Ministrul a precizat ca tatal sau este dependent de insulina. „Povestea acelei camasi este foarte simpla. A fost un mod de a face…

- Saptamana viitoare urmeaza sa fie luata o decizie referitoare la redeschiderea școlilor din data de 8 februarie. Intre timp ministrul Educației anunța ca pana in acest moment aproximativ 6.000 de cadre didactice au primit prima doza de vaccin anti-Covid. In total s-au inscris la vaccinare 80.000 de…