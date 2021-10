Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației despre parinții care se tem sa-și lase copiii la școala: „Sa se vaccineze. Și ei, și bunicii” Ministrul Educației despre parinții care se tem sa-și lase copiii la școala: „Sa se vaccineze. Și ei, și bunicii” Sorin Cimpeanu, ministrul Educației a vorbit, in cursul serii de duminica,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat duminica seara, la Digi24, ca "nimeni nu are dreptul sa se joace" cu elevii, iar scolile sa fie inchise si redeschise din doua in doua saptamani. Intrebat daca a fost luata in considerare varianta unui invatamant online pentru 3-4 saptamani,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca un sondaj realizat intr-o scoala din Bucuresti a aratat ca 99% dintre parintii elevilor de acolo nu au fost de acord ca fiii si fiicele lor sa fie testati in scoala pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, nici chiar cu teste realizate pe probe din saliva,…

- Festivitațile de incepere a anului școlar. Ministru: parinții pot participa, in funcție de condițiile din fiecare școala Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca parintii pot participa la festivitatile de incepere a anului scolar, in functie de conditiile specifice ale fiecarei scoli. Recomandarea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat marti ca la inceputul anului scolar va fi distribuit un formular catre parinti prin care acestia vor putea sa isi exprime acordul sau dezacordul privind imunizarea copiilor lor in unitatile de invatamant. “Dupa ce vom finaliza actiunea de informare… La…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat astazi ca reglementarea prin care elevilor nu li se vor mai cere date despre ocupatia parintilor va ajuta la o evaluare obiectiva a acestora si va promova un acces echitabil la educatie al tuturor copiilor, informeaza Agerpres.Potrivit ministrului, datele…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat, duminica seara, intr-o intervenție la Digi24 ca se ia in calcul posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța ca a prezentat Guvernului, in prima lectura, programul „Școala din spital”, care are ca scop școlarizarea elevilor spitalizați pe termen lung. „Proiect de OUG prezentat in prima lectura a vizat . Mai exact, in cadrul Universitaților de Medicina și Farmacie…